Известная украинская актриса Наталья Денисенко, звезда "Крепостной", и кума Ксении Мишиной показала себя и рассказала о своих талантах
Как пишет Politeka.net, Наталья Денисенко стала довольно популярной украинкой актрисой, снявшись во множестве картин. Очаровательная красотка уже собрала сотни тысяч фанатов в Инстаграм, которых радует интересным контентом и своими мыслями.
Этот раз не стал исключением, ведь Наталья опубликовала фото, на которых сидела в платье с декольте на высоком стуле. Красотка на нескольких кадрах показала чувственность, рассказав об экстрасенсорике:
"Актеры - почти экстрасенсы
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Недавно обсуждали с коллегами что у нас актеров, такая чувственность, что мы ощущаем окружающих , почти как экстрасенсы.
Приведу пример : когда я знакомлюсь с человеком, я сразу интуитивно понимаю что он из себя представляет , какие у него проблемы/радости, как он себя чувствует и тд…
Действительно, мы считываем энергетику человека, и просто посмотрев в глаза,можно понять многое и даже больше…
Не знаю, понятно ли я объяснила, но иногда можно увидеть человека «насквозь».
Например мой @andreyfedinchik может понять мое состояние по одному взгляду, ничего даже говорить не надо.
Я думаю это связано с тем, что играя роли , мы тонко отслеживаем чувства, ощущения, эмоциональное состояние, не только свое , но и партнера. И эта чувствительность остается с нами в жизни…
Интересно почитать комментарии моих коллег-актеров, что скажете?
Ну и вы расскажите, было ли у вас так в жизни? Умеете «чувствовать» людей?
Ведь , мне кажется, мы уже переходим на более «высокий» уровень общения , когда слова это просто текст", - написала Наталья.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Очень Вас люблю, для меня Вы - пример женственности и элегантности, а ещё Вы - натуральная и это СУПЕР. Хочется быть на Вас похожей", "Очень красивая и классная", "Да, вот прям эти чувства, слово в слово".
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