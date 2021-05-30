Известная украинская актриса Наталья Денисенко, звезда сериала "Крепостная", показала себя с мужем и рассказала о подарке

Как пишет Politeka.net, Денисенко стала популярной украинской актрисой, которая снялась в десятках проектов. Красотка уже успела выйти замуж за коллегу по цеху Андрея Фединчика. Наталья решила показать, как муж поздравил с Днем влюбленных, который был еще зимой.

"Внимательные подписчики помнят что на 14 февраля Андрей подарил мне коробочку с подарком. И вот вчера мы совершили наш полет на вертолете!!!

Ощущения нереальные!!!! Как круто было бы иметь возможность летать так в разные города

Мы уже пробовали похожий полет, но на другом лётном транспорте , маленьком Самолете CESNA ,в 2016 м, когда Андрей сделал мне предложение.

Наш город выглядит с высоты очень красиво!!!!! Вечером будет видео полёта!

Сегодня же день Киева, поздравляю, тебя , наш прекрасный и любимый город", - написала девушка.

Фанаты поставили более 9 тысяч лайков и написали комментарии:

"Как круто", "Вы нереально красивые", "Моя мечта", "ты выглядишь очень красиво. Мне это нравится. Я очень за тебя рада", "А он вам сразу понравился, Андрей?!".

Напомним, Денисенко после съемок в "Крепостной" откровенно высказалась о сериале

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