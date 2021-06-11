Ольга Сумская весело и с пользой провела время в компании своей коллеги из сериала "Крепостная" Наталки Денисенко

Так, 54-летняя украинская "Роксолана" и всеобщая любимица Сумская показала мастер-класс по приготовлению борща. Актриса поделилась секретом со своей младшей коллегой, 31-летней Денисенко. Последняя успела сняться в десятках телепроектов, но особая популярность к ней пришла с ролью именно в "Крепостной". Также она является подругой и кумой другой известной актрисы Ксении Мишиной.

В новых "сториз" у себя в Инстаграм Сумская опубликовала кадры, похваставшись своим кулинарным талантом в гостях у Денисенко, передает Politeka.net. Наталка сообщила, что они с Олей будут готовить борщ по фирменному рецепту последней.

"Да! Это "кулинарная программа" Наталки и я, собственно, уже подготовила ингридиенты, и будет борщ по-сумсковски", - объявила Оля, показав овощи, фасоль и другие продукты, разложенные по тарелкам.

Как проходил сам процесс готовки, к сожалению, осталось за кадром, но зато знаменитости похвастались результатом.

"Друзья, мы это сделали! Вот он, борщ по-сумсковски с белыми грибами", - красотки показали еще дымящееся блюдо, густое и характерного красного цвета.

"Боже, какой аромат... у меня просто текут слюнки... Я его сейчас волью в себя!", - с восторгом воскликнула Наталка.

Ранее мы рассказывали, как Денисенко показала необычное развлечение с мужем, тоже актером, Андреем Фединчиком. Пара совершила свой первый полет на вертолете.

"Ощущения нереальные!!!! Как круто было бы иметь возможность летать так в разные города", - поделилась девушка.

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