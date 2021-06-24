Известная украинская актриса Наталья Денисенко, звезда сериала "Крепостная", показала себя под водой

Как пишет Politeka.net, Наталья Денисенко является популярной украинской актрисой. Красотка снялась во множестве проектов, а также продвигает себя в социальных сетях, где радует фанатов своим творчеством и личными фото.

В этот раз Наталья была в белом прозрачном платье, находясь под водой. Красотка на нескольких фото показала чувственный образ, впечатляя образом.

"Доброе утро в 12:00

Да! Это случилось!!! За две недели безвыходного режима и недосыпа я пишу вам этот пост прямо из кровати.

Чувствую себя так же расслабленно, как на этой подводной сьемке с @lesya_yasnitska.

Это была самая невероятная и сложная съёмка в моей жизни!!! Но посмотрите на результат…

После этого опыта , я точно смогу сыграть какую-нибудь русалочку", - написала Наташа.

Фанаты поставили более 6 тысяч лайков и написали комментарии:

"Прекрасная", "Вы как всегда", "Вы шикарная фотография", "Как необычно и красиво", "Какие воздушные и прекрасные фото, красотка", "Все крутые, невозможно выбрать", "Русалоччка".

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