Украинская актриса Наталья Денисенко, которая прославилась после роли в сериале "Крепостная", прокомментировала драку мужа в Киеве, а в сети продолжают обсуждать инцидент

Наталья Денисенко с 2017 года замужем за Заслуженным артистом Украины Андреем Фединчиком, сообщает Politeka.net. На фото в соцсетях пара выглядит счастливыми родителями сына Андрея, будто у них нет проблем.

Однако недавний случай в Киеве поверг всех в шок.

В сеть попали кадры того, как Андрей Фединчик напал с кулаками на водителя, после того, как сам создал аварийную ситуацию. Позже артист извинился за свои действия.

По словам Фединчика, у него случился нервный срыв из-за сложного периода в жизни.

Наталья Денисенко также прокомментировал ситуацию, заявив, что не ожидала в своей жизни такого.

В сети же негодуют даже после извинений, обсуждая поведение артиста, и высказывая свое мнение в комментариях:

"У каждого из нас проблемы, но никто не кидается на людей без причины", "Ему до "зiркi" ещё ооочень далеко....А вот то,что он "звезду поймал" - это точно", "Ничего страшного, он тоже человек. Бывает все в жизни", "С ГОЛОВОЙ ПРОБЛЕМЫ, А НЕ С РАБОТОЙ И СЕМЬЕЙ".

Отметим, скандал на дороге произошел, по словам очевидцев, когда актер двигался на электросамокате зигзагами. Водители сигналили Фединчику, но тот в ответ затеял драку.

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