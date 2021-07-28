Украинская актриса Наталья Денисенко, которая прославилась после роли в сериале "Крепостная", прокомментировала драку мужа в Киеве, а в сети продолжают обсуждать инцидент
Наталья Денисенко с 2017 года замужем за Заслуженным артистом Украины Андреем Фединчиком, сообщает Politeka.net. На фото в соцсетях пара выглядит счастливыми родителями сына Андрея, будто у них нет проблем.
Однако недавний случай в Киеве поверг всех в шок.
В сеть попали кадры того, как Андрей Фединчик напал с кулаками на водителя, после того, как сам создал аварийную ситуацию. Позже артист извинился за свои действия.
По словам Фединчика, у него случился нервный срыв из-за сложного периода в жизни.
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Наталья Денисенко также прокомментировал ситуацию, заявив, что не ожидала в своей жизни такого.
В сети же негодуют даже после извинений, обсуждая поведение артиста, и высказывая свое мнение в комментариях:
"У каждого из нас проблемы, но никто не кидается на людей без причины", "Ему до "зiркi" ещё ооочень далеко....А вот то,что он "звезду поймал" - это точно", "Ничего страшного, он тоже человек. Бывает все в жизни", "С ГОЛОВОЙ ПРОБЛЕМЫ, А НЕ С РАБОТОЙ И СЕМЬЕЙ".
Отметим, скандал на дороге произошел, по словам очевидцев, когда актер двигался на электросамокате зигзагами. Водители сигналили Фединчику, но тот в ответ затеял драку.
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