Украинская актриса театра и кино Наталья Денисенко написала откровенный пост, после того, как ее муж Андрей Федннчик устроил драку в Киеве

Как пишет Politeka.net, звезда сериала "Крепостная" Наталья Денисенко в своем Instagram написала откровенный пост, в котором философски размышляет об ошибках в жизни. Сообщение женщины появилось после того, как ее муж, известный украинский актер Андрей Фединчик, опозорился из-за инцидента в Киеве.

Напомним, что мужчина спровоцировал драку с водителем в одном из микрорайонов Киева. Он создал аварийную ситуацию на дороге, что вызвало реакцию у водителей. Из-за этого актер начал вести себя неадекватно и начал драться. Скандальное видео мгновенно разлетелось по сети. Впоследствии в сюжете ТСН.19:30 Андрей Фединчик извинился за свое поведение и объяснил, что у него случился нервный срыв и он очень сожалеет о том, что произошло.

Позже его жена Наталья рассказала поклонникам, что у каждого в жизни бывают взлеты и падения и каждый имеет право на ошибку.

"Наша жизнь соткана с баланса, со взлетов и падений, и, к сожалению, без кризиса никогда не будет роста ... Знаете, в Библии есть такая фраза: "Кто без греха пусть первый бросит камень. За свою не столь уж долгую жизнь, я поняла что неразрешимых проблем нет!",- пишет звезда.

Актриса сказала, что главным в таких ситуациях является то, как на это реагирует человек. По мнению Натальи, то, что произошло-это очередной жизненный опыт, который заставляет становиться лучше и идти дальше.

Поклонники соглашаются с актрисой, они оставили много комментариев под постом.

"100% Упал, поднялся, сделал выводы, пошел дальше! Это и есть жизнь! И она прекрасное 💙 ", "я вам желаю как можно быстрее пройти этот период. Ваша семья очень хорошая у вас должно быть и будет все ок ❤️", "Абсолютно 👏 ! "- пишут поклонники.

Ранее Politeka писала, что муж звезды "крепостной" устроил драку в Киеве, видео позора: был неадекватен и бился головой.

А еще Politeka сообщала, что муж звезды "Крепостной" покаялся перед украинцами за позорную драку: "Никто не виноват, кроме...".

Напомним, что звезда "Крепостной" Денисенко устроила нежную фотосессию в прозрачном платье под водой: "Русалочка".