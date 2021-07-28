Украинская актриса театра и кино Наталья Денисенко написала откровенный пост, после того, как ее муж Андрей Федннчик устроил драку в Киеве
Как пишет Politeka.net, звезда сериала "Крепостная" Наталья Денисенко в своем Instagram написала откровенный пост, в котором философски размышляет об ошибках в жизни. Сообщение женщины появилось после того, как ее муж, известный украинский актер Андрей Фединчик, опозорился из-за инцидента в Киеве.
Напомним, что мужчина спровоцировал драку с водителем в одном из микрорайонов Киева. Он создал аварийную ситуацию на дороге, что вызвало реакцию у водителей. Из-за этого актер начал вести себя неадекватно и начал драться. Скандальное видео мгновенно разлетелось по сети. Впоследствии в сюжете ТСН.19:30 Андрей Фединчик извинился за свое поведение и объяснил, что у него случился нервный срыв и он очень сожалеет о том, что произошло.
Позже его жена Наталья рассказала поклонникам, что у каждого в жизни бывают взлеты и падения и каждый имеет право на ошибку.
Дочь Пугачевой Орбакайте сразила образом в обтягивающем платье и коже: "С возрастом все..."
Покалеченная Кравец из "Квартал 95" на костылях поразила поведением с Кошевым и другими коллегами: кадры
Тело известного актера-красавчика нашли в собственном доме, ему было всего 45 лет: подробности трагедии
Не стало легендарного актера, который до последнего дня выходил на сцену: "Неподражаемый мастер кино"
Единственная внучка Софии Ротару показала свои VIP-развлечения с женихом-миллионером: "Яхты, виллы и..."
"Наша жизнь соткана с баланса, со взлетов и падений, и, к сожалению, без кризиса никогда не будет роста ... Знаете, в Библии есть такая фраза: "Кто без греха пусть первый бросит камень. За свою не столь уж долгую жизнь, я поняла что неразрешимых проблем нет!",- пишет звезда.
Актриса сказала, что главным в таких ситуациях является то, как на это реагирует человек. По мнению Натальи, то, что произошло-это очередной жизненный опыт, который заставляет становиться лучше и идти дальше.
Поклонники соглашаются с актрисой, они оставили много комментариев под постом.
"100% Упал, поднялся, сделал выводы, пошел дальше! Это и есть жизнь! И она прекрасное 💙 ", "я вам желаю как можно быстрее пройти этот период. Ваша семья очень хорошая у вас должно быть и будет все ок ❤️", "Абсолютно 👏 ! "- пишут поклонники.
Ранее Politeka писала, что муж звезды "крепостной" устроил драку в Киеве, видео позора: был неадекватен и бился головой.
А еще Politeka сообщала, что муж звезды "Крепостной" покаялся перед украинцами за позорную драку: "Никто не виноват, кроме...".
Напомним, что звезда "Крепостной" Денисенко устроила нежную фотосессию в прозрачном платье под водой: "Русалочка".