Відомий український актор театру та кіно, заслужений артист України Андрій Федінчик пояснив, чому влаштував бійку в одному з мікрорайонів Києва

Зауважимо, що Андрій Федінчик відомий українцям завдяки ролям у серіалі "Папаньки", фільмі "Чорний ворон", "Кровна помста", "Проти течії".

24 липня Андрій Федінчик на електросамокаті створив аварійну ситуацію на дорозі, що викликало реакцію у водіїв. Вони почали сигналити йому, на що Федінчик відреагував вельми агресивно: він підбіг до однієї з машин і почав витягувати водій через вікно авто. Той у відповідь бризнув балончиком йому в обличчя. Відзначається, що актор поводився неадекватно, тому треба було застосувати силу, щоб його втихомирити, однак Андрій виривався й бився головою. Скандальне відео миттєво розлетілося мережею (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

У сюжеті ТСН.19:30, Андрій Федінчик перепросив за свою поведінку та пояснив, що в нього трапився нервовий зрив і він дуже шкодує про те, що сталося. Федінчик каже, що зараз у нього дуже непростий період в житті.

"Ніхто не винен крім мене. Стільки будувати все і все зруйнувати. У мене проблема з контролем гніву і емоцій. Буквально три дні тому у мене з дружиною відбулася розмова, що я повинен звернутися до фахівця (психіатра), але я цього не зробив. Так, у мене розхитана нервова система. Багато роботи і особисті проблеми, про які не хочу говорити. Вибачте всі!", – виправдовується Федінчик.

Зауважимо, що автомобіліст, з яким сталася бійка, написав заяву на актора, однак хід справі ще не надали.

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