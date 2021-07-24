Відома українська актриса Наталія Денисенко, зірка "Кріпосної", показала себе на відпочинку

Як пише Politeka.net, Наталя стала відомою українською актрисою. За красунею стежать сотні тисяч фанатів в Instagram, де дівчина ділиться найцікавішим.

На нових фото красуня була в купальнику, забравшись у воду. Дівчина позувала на кількох фото, захоплюючи своєю фігуркою.

"З учорашнього дня у мене почався 8-ми денний марафон "без вихідних".

Тому, нехай тут будуть ці прекрасні портрети.

І взагалі, ми з Наталі зробили стільки краси За останній час, що мені не вистачить і місяця щоб все вам показати у своїй стрічці.

У мене є багато тем про які я хочу написати, але просто потрібно знайти час щоб сісти і відобразити свої думки в слова.

А ви напишіть мені будь ласка, на яку тему чекаєте від мене інформації в першу чергу", - написала Наташа.

Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Яка ж у Андрюхи красуня в будинку", "як ніжно", "завжди дуже красиво", "Наталя, яка ви казково красива", "Русалочка".

Нагадаємо, Мішина з "Холостячки" показала, що означає "лікуватися" любов'ю

А ще Politeka повідомляла, що зірка" кріпак " Денисенко підкорила виглядом, показавши обличчя зблизька

Також Politeka писала, що зірка" кріпак " Денисенко влаштувала ніжну фотосесію в прозорій сукні під водою



