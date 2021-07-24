Известная украинская актриса Наталья Денисенко, звезда "Крепостной", показала себя на отдыхе

Как пишет Politeka.net, Наталья стала известной украинской актрисой. За красоткой следят сотни тысяч фанатов в Инстаграм, где девушка делится самым интересным.

На новых фото красотка была в купальнике, забравшись в воду. Девушка позировала на нескольких фото, восхищая своей фигуркой.

"Со вчерашнего дня у меня начался 8-ми дневный марафон «без выходных».

Поэтому, пусть тут будут эти прекрасные портреты.

И вообще, мы с Натали сделали столько красоты за последнее время, что мне не хватит и месяца чтобы все вам показать в своей ленте.

У меня есть много тем о которых я хочу написать, но просто нужно найти время чтобы сесть и запечатлеть свои мысли в слова.

А вы напишите мне пожалуйста, на какую тему ждете от меня информации в первую очередь", - написала Наташа.

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:

"Какая же у Андрюхи красотка в доме", "Как нежно", "Всегда очень красиво", "Наталья, какая вы сказочно красивая", "Русалочка".

Напомним, Мишина из "Холостячки" показала, что значит "лечиться" любовью

А еще Politeka сообщала, что звезда "Крепостной" Денисенко покорила видом, показав лицо вблизи

Также Politeka писала, что звезда "Крепостной" Денисенко устроила нежную фотосессию в прозрачном платье под водой



