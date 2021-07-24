Известная украинская актриса Наталья Денисенко, звезда "Крепостной", показала себя на отдыхе
Как пишет Politeka.net, Наталья стала известной украинской актрисой. За красоткой следят сотни тысяч фанатов в Инстаграм, где девушка делится самым интересным.
На новых фото красотка была в купальнике, забравшись в воду. Девушка позировала на нескольких фото, восхищая своей фигуркой.
"Со вчерашнего дня у меня начался 8-ми дневный марафон «без выходных».
Лобода после приезда в Киев объявилась в штанах-шароварах, озадачив фанатов: "Мой любимый цвет"
Внезапно оборвалась жизнь боксера-чемпиона, отца лишились трое детей: так и не смог победить болезнь
Судья "Танців з зірками" Яма вместе с сыном и женой попали в неприятность на отдыхе: "Боже, страшно"
Полякова резко сменила имидж, превратившись в "лихую диву" 90-х: кадры преображения
20-летняя внучка Ротару в коротком топе сразила красотой: "Голливудская улыбка"
Поэтому, пусть тут будут эти прекрасные портреты.
И вообще, мы с Натали сделали столько красоты за последнее время, что мне не хватит и месяца чтобы все вам показать в своей ленте.
У меня есть много тем о которых я хочу написать, но просто нужно найти время чтобы сесть и запечатлеть свои мысли в слова.
А вы напишите мне пожалуйста, на какую тему ждете от меня информации в первую очередь", - написала Наташа.
Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:
"Какая же у Андрюхи красотка в доме", "Как нежно", "Всегда очень красиво", "Наталья, какая вы сказочно красивая", "Русалочка".
Напомним, Мишина из "Холостячки" показала, что значит "лечиться" любовью
А еще Politeka сообщала, что звезда "Крепостной" Денисенко покорила видом, показав лицо вблизи
Также Politeka писала, что звезда "Крепостной" Денисенко устроила нежную фотосессию в прозрачном платье под водой