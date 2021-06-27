Актриса Наталка Денисенко порадувала новим кадром
Як повідомляє Politeka.net, популярна українська актриса, зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко приступила до зйомок нового сезону гучної стрічки. Її героїня Лариса Яхонтова — шалена і весела дівчина, буйний характер якої валить наповал всіх чоловіків.
Кадром зі знімального майданчика вона поділилася в Instagram.
Актриса опублікувала кадр, на якому зображена в образі своєї героїні — Лариси Яхонтової. Вона одягнена в чорну шубку з хутряним коміром і воланами на рукавах. Наряд доповнили зібране в пучок волосся і акуратні прикраси — сережки. Також вона приміряла капелюшок, прикрашений мереживом і білими намистинками.
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Фото передало весь спектр глибинних емоцій. Портретний кадр крупним планом вийшов дуже живим і чесним, адже задумливий, меланхолійний і сумний погляд ніби пробирає до глибини.
Підписники вирішили підбадьорити дівчину і засипали її компліментами, а також були вражені поглядом її сумних очей.
"Такий глибокий погляд, ви дуже красива . Природна краса без тонни косметики і пластики зараз рідкість", " в одному погляді скільки життя", "Наш промінчик", " Шикарний погляд", "Як завжди прекрасна", - залишили коментарі користувачі мережі.
Нагадаємо, зірка "Кріпостної" Денисенко в прозорому корсеті показала бездоганні вигини.
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