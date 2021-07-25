Чоловік на електросамокаті створював ваврійну ситуацію на дорозі
Вчора ввечері, 24 липня, чоловік на електросамокаті створював аварійну ситуацію на дорозі, а потім вступив у конфлікт з водіями. Як виявилося бійку з водієм улаштував український актор Андрій Федінчик, чоловік відомої зірки "Кріпосної" Наталії Денисенко.
Відповідне відео було опубліковано у Telegram-каналі "Київ Оперативний".
Автори публікації відзначили, що Фединчик їхав на електросамокаті зигзагами прямо посеред дороги. Не дивно, що це не сподобалося водіям. Вони почали сигналити йому, а актор відреагував на це вельми агресивно.
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Федінчик підбіг до однієї з машин і почав витягувати водій через вікно авто. Той у відповідь бризнув балончиком йому в обличчя.
Відзначається, що актор поводився неадекватно, тому треба було застосувати силу, щоб його втихомирити.
"Людина була неадекватна, дуже обурювалася, що йому сигналили. Його притиснули до асфальту, дуже акуратно, щоб заспокоїти, той вирвався і бився головою", - йдеться в повідомленні.
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