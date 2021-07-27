Известный украинский актер театра и кино, заслуженный артист Украины Андрей Фединчик объяснил, почему устроил драку в одном из микрорайонов Киева

Заметим, что Андрей Фединчик известен украинцам благодаря ролям в сериале "Папаньки", фильме "Черный ворон", "Кровная месть", "Против течения".

24 июля Андрей Фединчик на электросамокате создал аварийную ситуацию на дороге, что вызвало реакцию у водителей. Они начали сигналить ему, на что Фединчик отреагировал весьма агрессивно: он подбежал к одной из машин и начал вытаскивать водитель через окно авто. Тот в ответ брызнул баллончиком ему в лицо. Отмечается, что актер вел себя неадекватно, поэтому надо было применить силу, чтобы его утихомирить, однако Андрей вырывался и бился головой. Скандальное видео мгновенно разлетелось сетью (чтобы посмотреть, доскрольте до конца страницы).

В сюжете ТСН.19:30, Андрей Фединчик извинился за свое поведение и объяснил, что у него случился нервный срыв и он очень сожалеет о том, что произошло. Фединчик говорит, что сейчас у него очень непростой период в жизни.

"Никто не виноват кроме меня. Столько строить все и все разрушить. У меня проблема с контролем гнева и эмоций. Буквально три дня назад у меня с женой состоялся разговор, что я должен обратиться к специалисту (психиатру), но я этого не сделал. Да, у меня расшатана нервная система. Много работы и личные проблемы, о которых не хочу говорить. Простите все!", – оправдывается Фединчик.

Заметим, что автомобилист, с которым произошла драка, написал заявление на актера, однако ход делу еще не предоставили.

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