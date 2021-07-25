Актриса Наталка Денисенко показала яскраві кадри з нової пікантної фотосесії в незвичайному образі

Як повідомляє Politeka.net, відома українська актриса, зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко часто радує шанувальників яскравими фото і відео у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася кадрами з нової фотосесії, на яких з'явилася в незвичайному образі.

Як видно, Наталка відображена в цікавій локації поруч з двома тваринами - конем і собакою. Перед камерою вона з'явилася в білому вбранні - трусиках і хитромудрому корсеті, цей наряд підкреслив витончену фігуру і спокусливі вигини на тілі зірки. Її волосся зібране в цікаву зачіску і прикрашене пір'ям, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до фотографій Денисенко розповіла про силу жінок: "Бути сильною. Сьогодні як ніколи ця тема для мене актуальна. Жінки дуже тендітні створіння, але в нас закладена просто величезна сила! Тільки жінка може вміти так радіти і проживати колосальний біль (як при народженні дитини, наприклад)... мені здається жінка може винести абсолютно все і при цьому, зберегти в собі ніжність, красу, і колосальну кількість любові".

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