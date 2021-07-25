Актриса Наталка Денисенко показала яркие кадры из новой пикантной фотосессии в необычном образе

Как сообщает Politeka.net, известная украинская актриса, звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко часто радует поклонников яркими фото и видео в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась кадрами из новой фотосессии, на которых появилась в необычном образе.

Как видно, Наталка запечатлена в интересной локации рядом с двумя животными – конем и собакой. Перед камерой она появилась в белом наряде – трусиках и замысловатом корсете, этот наряд подчеркнул изящную фигуру и соблазнительные изгибы на теле звезды. Ее волосы собраны в интересную прическу и украшены перьями, а на лице легкий макияж.

В подписи к фотографиям Денисенко рассказала о силе женщин: "Быть сильной. Сегодня как никогда эта тема для меня актуальна. Женщины очень хрупкие создания, но в нас заложена просто огромная сила! Только женщина может уметь так радоваться и проживать колоссальную боль (как при рождении ребёнка например)… Мне кажется Женщина может вынести абсолютно ВСЁ и при этом , сохранить в себе нежность, красоту, и колоссальное количество любви".

Напомним, Звезда "Крепостной" Денисенко покорила видом, показав лицо вблизи: "В одном взгляде сколько жизни".

Как сообщала Politeka, Звезда "Крепостной" Денисенко в прозрачном корсете показала безупречные изгибы: "Богиня красоты!".

Также Politeka писала, что Звезда "Крепостной" Денисенко без одежды прикрылась белым мехом, засветив идеальные ножки: "Муж разрешил".