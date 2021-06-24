Відома українська актриса Наталія Денисенко, зірка серіалу "Кріпосна", показала себе під водою
Як пише Politeka.net, Наталія Денисенко є популярною українською актрисою. Красуня знялася в безлічі проектів, а також просуває себе в соціальних мережах, де радує фанатів своєю творчістю і особистими фото.
Цього разу Наталя була в Білій прозорій сукні, перебуваючи під водою. Красуня на декількох фото показала чуттєвий образ, вражаючи образом.
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Так! Це сталося!!! За два тижні безвихідного режиму і недосипу я пишу вам цей пост прямо з ліжка.
Відчуваю себе так само розслаблено, як на цій підводній зйомці з @lesya_yasnitska.
Це була сама неймовірна і складна зйомка в моєму житті!!! Але подивіться на результат…
Після цього досвіду, я точно зможу зіграти якусь русалочку", - написала Наташа.
Фанати поставили понад 6 тисяч лайків і написали коментарі:
"Прекрасна", "ви як завжди", "ви шикарна фотографія", "як незвично і красиво", "які повітряні і прекрасні фото, красуня", "всі круті, неможливо вибрати", "Русалоччка".
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