Актриса и экс-"Холостячка" Ксения Мишина на днях жаловалась на дикие боли в спине

31-летняя звезда, после расставания с возлюбленным Александром Эллертом, нашла утешение в работе. Сейчас она участвует в шоу "Україна має талант" в качестве судьи и каждый день бывает на площадке. Видимо, от перенагрузки организм сдал сбой. Медики поставили Мишиной диагноз "спазм мышц".

В новых "сториз" у себя в Инстаграм актриса рассказала о своем нынешнем состоянии и снова попросила совет, передает Politeka.net.

"По поводу моей спины - уже лучше. По крайней мере, я могу выпрямляться, но, например, быстро вставать пока нет. Я очень благодарна за ваши советы, потому что я нашла врача, он приезжал ко мне на площадку, "поправил" меня, и процесс пошел, он небыстрый, но пошел", - Ксения поделилась хорошими новостями.

Затем, правда, она показала, как с трудом выходит из авто, щурясь от боли: "Вылезать из машины буду долго... но ходить быстро я уже могу".

Делать перерыв в своем плотном графике из-за проблем со здоровьем Мишина, очевидно, не собирается, решив подлечиться "находу".

"А сейчас мне нужен еще один ваш совет, от тех, кто живет в Одессе... Кто может помочь с апартаментами в центре города? Потому что сейчас снять отель, это беда или просто какой-то космос по деньгам"

Напомним, Ксении Мишиной понадобилась срочная медицинская помощь.

Как сообщала Politeka, Мишина нашла отдушину в компании молодого режиссера после разрыва с Эллертом.

Также Politeka писала, что раскрыта еще одна интрига "Україна має талант" с Притулой и Мишиной.