Александр Эллерт, который победил в "Холостячке" с Ксенией Мишиной, показал, как проводит время с еще с одним участником Александром Рыбаком

Как пишет Politeka.net, Александр Эллерт стал известным блогером после участия в шоу "Холостячка". Там он победил и начал строить отношения с Ксенией Мишиной, но пара недавно решила расстаться. Александр также активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересном.

На новых кадрах Эллерт показался в обмундировании для прыжка с парашютом. Рядом можно увидеть и других желающих, кто прыгал с Александром. Среди экстремалов находился и другой участник шоу "Холостяк" Александр Рыбак. Красавчика Мишина отвергла еще в полуфинале проекта.

"Что вы, как вы и как ваше воскресенье? Настолько же мощное и неожиданное, как у меня? Или что-то валяетесь там, кайфуете на пляже, на огороде, м?", - сказал Эллерт.

"Ну что, как дела?", - спросил на втором сторис Александр.

"Что ты, бандит?", - спросил Эллерт у Рыбака.

Напомним, Эллерт занялся исправлением недостатков внешности после расставания с Мишиной

А еще Politeka писала, что Рыбак из «Холостячки» засветился с Эллертом после его расставания с Мишиной

Также Politeka сообщала, что Эллерт, не дождавшись свадьбы с Мишиной, устроил беспредел на чужой



