Экс-участник шоу «Холостячка» Андрей Рыбак рассказал, что для него значит дружба

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Рыбак опубликовал фото с победителем «Холостячки» Александром Эллертом, который недавно расстался с Ксенией Мишиной. На фото мужчины играли в компьютерную игру и выглядели счастливыми.

«Сколько у вас друзей? В детстве я думал, что чем больше, тем лучше! Стать другом в детстве было вообще проще простого! Просто дай буцнуть мяч или поиграть в тетрис! В школе достаточно было дать списать домашку или грубым голосом сказать «я» на перекличке, чтоб учитель не спалил что друг прогуливает!», - отметил Рыбак.

По его словам, в университете тоже было просто заводить друзей, но многие из тех, кого он считал другом, ушли из его жизни.



«Теперь своих друзей я могу сосчитать на пальцах! И я этому безгранично рад! Ведь их нужно беречь (и друзей, и пальцы)!», - подвел итог Рыбак.

«Ты меня тут выиграл 6:1… поэтому у тебя чуть меньше стало друзей», - ответил ему Эллерт в комментариях.

Напомним, что Александр Эллерт устроил "танцы" прямо на улице: "Иди на шоу Україна має талант".

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