Переможець "Холостячки" з Ксенією Мішиною Олександр Еллерт показав, як проводить час у Києві

Як пише Politeka.net, Олександр Еллерт став відомим широкій публіці після проекту "Холостячка", де став переможцем. Після цього він будував стосунки з Ксенією Мішиною, але нічого не вийшло і пара розлучилася. Але Саша продовжує активно вести Instagram і ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото чоловік стояв на вулиці біля трамвайних рейок. Поруч летів букет квітів, який вдалося зняти в моменті. Як можна зрозуміти, Еллерт перебував у Києві, судячи з геолокації.

"Лови момент", - написав Олександр.

Фанати поставили понад 17 тисяч лайків і написали коментарі:

"Наш улюблений Еллерт", "ці кадри скажені", " де Ксю? Куди поділася любов? Так не буває", "дивна порада від того, хто момент упустив. Не в образу)", " Бог щось робить для примирення з богинею?", "А що, доля сухоцвітів, що впали, нікому не цікава? )) Я б підібрала букетик. Заміж мені не треба, все ОК, просто люблю ці квіти".

Нагадаємо, Мішина після гучного розриву з Еллертом торкнулася хворобливу тему

А ще Politeka писала, що Еллерт показав, як веселиться без Мішиної, влаштувавши "танці" прямо на вулиці

Також Politeka повідомляла, що Мішина кардинально змінила імідж після розриву з Еллертом і заговорила українською



