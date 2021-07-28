Переможець шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною Олександр Еллерт показав, як розважається після розставання

Нещодавно українська актриса Ксенія Мішина оголосила про те, що вони з Еллертом більше не разом. Зірка в жорсткій формі підкреслила, що не збирається розкривати причини їх розриву. Сам Еллерт також не став нічого коментувати. З тих пір ведучий корпоративів всіляко демонструє в своєму Instagram, що життя триває.

Так, Олександр показав передплатникам нове фото, на якому розважається прямо на вулиці. Про це повідомляє Politeka.net.

На фото Еллерт зображений у Києві. Він посміхається і танцює під відкритим небом.

"Шото давненько ми не грали з вами...під яку пісню цей несамовито-расчудесно-приголомшливий танець? Ну і що за стиль танцю?",- написав під знімком Олександр.

Його передплатники тут же почали пропонувати свої варіанти.

"Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела", "йди на шоу Україна має талант", "Пацандобль", "іноді, щоб стати щасливим треба не знайти людину, а втратити", "танець холостяка?", "Я вільний", - пишуть люди.

Нагадаємо, Мішина кардинально змінила імідж після розриву з Еллертом і заговорила українською.

Як повідомляла Politeka, до Еллерта після розставання з "Холостячкою" повернулася головна жінка його життя.

Також Politeka писала, що Еллерт показав, як переживає розставання з "Холостячкою" Мішиною.