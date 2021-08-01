Переможець "Холостячки" з Ксенією Мішиною Олександр Еллерт показав, як розважався на весіллі

Як передає Politeka.net, кадрами шоумен поділився на своїй сторінці в Instagram.

Олександр Еллерт став відомим широкій публіці після участі проекту "Холостячка". Він навіть будував стосунки з Ксенією Мішиною, але нічого не вийшло, і пара розійшлася.

Судячи з усього Олександр повернувся до колишньої роботи ведучого заходів.

Переможець "Холостячки" навіть встиг взяти участь у конкурсах на весіллі.

Як і годиться, гуляння тривали до самого ранку. Судячи зі сторіс Олександра, закінчилося все купанням в басейні.

Варто відзначити, що Олександр Еллерт за кілька тижнів до розставання з Мішиною з часткою гумору натякнув у своєму Instagram, що вони з актрисою вибирають на день весілля в 2022 році.

Тоді його пост просто ошелешив українців і поповзли чутки, що шоумен готується зробити актрисі пропозицію.



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