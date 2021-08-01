Переможець "Холостячки" з Ксенією Мішиною Олександр Еллерт показав, як розважався на весіллі
Як передає Politeka.net, кадрами шоумен поділився на своїй сторінці в Instagram.
Олександр Еллерт став відомим широкій публіці після участі проекту "Холостячка". Він навіть будував стосунки з Ксенією Мішиною, але нічого не вийшло, і пара розійшлася.
Судячи з усього Олександр повернувся до колишньої роботи ведучого заходів.
Переможець "Холостячки" навіть встиг взяти участь у конкурсах на весіллі.
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Як і годиться, гуляння тривали до самого ранку. Судячи зі сторіс Олександра, закінчилося все купанням в басейні.
Варто відзначити, що Олександр Еллерт за кілька тижнів до розставання з Мішиною з часткою гумору натякнув у своєму Instagram, що вони з актрисою вибирають на день весілля в 2022 році.
Тоді його пост просто ошелешив українців і поповзли чутки, що шоумен готується зробити актрисі пропозицію.
Нагадаємо, Мішина після гучного розриву з Еллертом торкнулася хворобливу тему
А ще Politeka писала, що Еллерт показав, як веселиться без Мішиної, влаштувавши "танці" прямо на вулиці
Також Politeka повідомляла, що Мішина кардинально змінила імідж після розриву з Еллертом і заговорила українською