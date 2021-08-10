Участник шоу «Холостячка» Андрей Рыбак поделился яркими кадрами со своего дня рождения

Как передает Politeka.net, в Инстаграм блогер опубликовал фото, на котором развлекался в бассейне со своим другом и победителем шоу Александром Эллертом. Парни оседлали надувные матрасы и наслаждались праздником.

«12 из 10! Всем спасибо! Дальше - больше!», - подписал фото Рыбак.

В комментариях ему оставили массу отзывов и поздравлений. Не обошлось и без упоминаний о Ксении Мишиной.

«Ну это круто когда надежный дружбанчик!», «Фотки - агонь! Особенно первая», «С прошедшим юбилеем! Очень круто, когда друзья рядом, при чем настоящие, преданные, надёжные и в горе и радости», «Поздравляю! А ещё поздравляю, что Мишина не тебя выбрала. Избавился от эмоциональных качелей. Эллерт по-дружески почистил тебе карму», - пишут пользователи сети.

Отметим, что на день рождения Рыбака пришли также Евгений Ковтуненко и Алексей Тригубенко, которые тоже участвовали в «Холостячке».

Напомним, что Эллерт "пустился во все тяжкие" с Рыбаком после расставания с возлюбленной: кадры.

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