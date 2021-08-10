Відома українська актриса Ксенія Мішина після розставання з Олександром Еллертом заговорила про самотність
Як передає Politeka.net, Ксенія Мішина є відомою українською актрисою. Вона придбала ще більшу популярність після своєї участі в проєкті "Холостячка", де познайомилася з Олександром Еллертом. Нещодавно, пара оголосила про своє розставання, але подробиць шанувальники так і не знають. Ксенія активно веде соціальні мережі і ділиться з фанатами моментами зі свого життя.
Так, на цей раз актриса поділилася новою фотографією на сторінці в Instagram. На знімку Ксенія приспустила білу сорочку, оголивши плечі біля води. Дівчина дивиться прямо в об'єктив, чим заворожує глядача.
У коментарях під публікацією розгорілося обговорення. Хтось пише, що нехай Ксенія повертається до Олександра, і не буде говорити про самотність, а шанувальники підтримують Ксенію приємними словами.
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Під однією з відповідей розгорілося бурхливе обговорення. "Самотність це вибір людини", пише користувач мережі. На це твердження відповів Олександр Еллерт, що не завжди це вибір людини.
Олександра завалили засудженнями і пишуть, що він не гідний Ксенії.
Також, колишнього обранця "Холостячки" почали закликати до дії і просять повернути Ксенію.
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