Відома українська актриса Ксенія Мішина після розставання з Олександром Еллертом заговорила про самотність

Як передає Politeka.net, Ксенія Мішина є відомою українською актрисою. Вона придбала ще більшу популярність після своєї участі в проєкті "Холостячка", де познайомилася з Олександром Еллертом. Нещодавно, пара оголосила про своє розставання, але подробиць шанувальники так і не знають. Ксенія активно веде соціальні мережі і ділиться з фанатами моментами зі свого життя.

Так, на цей раз актриса поділилася новою фотографією на сторінці в Instagram. На знімку Ксенія приспустила білу сорочку, оголивши плечі біля води. Дівчина дивиться прямо в об'єктив, чим заворожує глядача.

У коментарях під публікацією розгорілося обговорення. Хтось пише, що нехай Ксенія повертається до Олександра, і не буде говорити про самотність, а шанувальники підтримують Ксенію приємними словами.

Під однією з відповідей розгорілося бурхливе обговорення. "Самотність це вибір людини", пише користувач мережі. На це твердження відповів Олександр Еллерт, що не завжди це вибір людини.

Олександра завалили засудженнями і пишуть, що він не гідний Ксенії.

Також, колишнього обранця "Холостячки" почали закликати до дії і просять повернути Ксенію.

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