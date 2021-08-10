Известная украинская актриса Ксения Мишина после расставания с Александром Эллертом заговорила об одиночестве

Как передает Politeka.net, Ксения Мишина является известной украинской актрисой. Она приобрела еще большую известность после своего участие в проекте "Холостячка", где познакомилась с Александром Эллертом. Недавно, пара объявила о своем расставании, но подробностей поклонники так и не знают. Ксения активно ведет социальные сети и делится с фанатами моментами из своей жизни.

Так, на этот раз актриса поделилась новой фотографией на странице в Инстаграм. На снимке Ксения приспустила белую рубашку, оголив плечи около воды. Девушка смотрит прямо в объектив, чем завораживает зрителя.

В комментариях под публикацией разгорелось обсуждение. Кто-то пишет, что пускай Ксения возвращается к Александру, и не будет говорить об одиночестве, а поклонники поддерживают Ксению приятными словами.

Под одним из ответов разгорелось бурное обсуждение. "Одиночество это выбор человека", пишет пользователь сети. На это утверждение ответил Александр Эллерт, что не всегда это выбор человека.

Александра завалили осуждениями и пишут, что он не достоит Ксении.

Также, бывшего избранника "Холостячки" начали призывать к действию и просят вернуть Ксению.

Ранее сообщалось, "Холостячка" Мишина выговорилась об одиночестве после разрыва с Эллертом: "Страшно тому, кто..."

Также, "Холостячка" Мишина вдали от Эллерта решила повеселиться в роскошном отеле: "Отдохну от всех"

Politeka рассказывала, Эллерт после расставания с Мишиной "пустился во все тяжкие" с Рыбаком, кадры: "Что ты, бандит?"



