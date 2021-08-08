Олександр Еллерт, який переміг у" Холостячці " з Ксенією Мішиною, показав, як проводить час з ще з одним учасником Олександром Рибаком

Як пише Politeka.net, Олександр Еллерт став відомим блогером після участі в шоу"Холостячка". Там він переміг і почав будувати відносини з Ксенією Мішиной, але пара недавно вирішила розлучитися. Олександр також активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових кадрах Еллерт здався в обмундируванні для стрибка з парашутом. Поруч можна побачити і інших бажаючих, хто стрибав з Олександром. Серед екстремалів перебував і інший учасник шоу" Холостяк " Олександр Рибак. Красеня Мішина відкинула ще в півфіналі проекту.

"Що ви, як ви і як ваша неділя? Настільки ж потужне і несподіване, як у мене? Або щось валяєтеся там, кайфуєте на пляжі, На городі, м?", - сказав Эллерт.

"Ну що, як справи?",- запитав на другому сторіс Олександр.

"Що ти, бандит?",- запитав Еллерт у рибалки.

Нагадавши, Еллерт зайнявся виправленням недоліків зовнішності після розставання з Мішиною

А ще Politeka писала, що рибалка з "Холостячки" засвітився з Еллертом після його розставання з Мішиною

Також Politeka повідомляла, що Еллерт, не дочекавшись весілля з Мішиною, влаштував свавілля на чужій



