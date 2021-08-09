Шоумен і колишній коханий актриси Ксенії Мішиної Олександр Еллерт поділився ексклюзивними кадрами з дня народження Андрія Рибака

Як передає Politeka.net, в Instagram Еллерт опублікував масу сторіс, засвітивши на них численних учасників шоу «Холостячка». На свято до Рибака крім Еллерта прийшов Євген Ковтуненко і Олексій Тригубенко, який програв Еллерту у фіналі шоу.

Варто відзначити, що хлопці продовжують дружити навіть після закінчення проекту і, схоже, ніякого суперництва між ними немає.

Під час свята Еллерт вирішив влаштувати опитування у екс-учасників «Холостячки» з приводу подарунка на свято. Ковтуненко заявив, що на день народження потрібно дарувати мінімум 100 доларів. Олексій Тригубенко також зізнався, що в середньому на день народження дарує таку суму.

"Дівчатам можна більше дарувати. Коханим", - додав чоловік.

Відзначимо, що нещодавно Еллерт розлучився з Ксенією Мішиною, з якою зустрічався після проекту «Холостячка». Причини розставання невідомі широкій публіці.

Нагадаємо, що Еллерт стривожив зовнішнім виглядом після розставання із зірковою дівчиною:"Саша, ну вистачить хандрити".

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