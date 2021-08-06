Відомий гуморист і колишній хлопець актриси Ксенії Мішиної Олександр Еллерт спантеличив фанатів новим фото

Як повідомляє Politeka.net, відомий комік Олександр Еллерт, який після перемоги в "Холостячці" довгий час був разом з актрисою Ксенією Мішиной, часто радує фанатів яскравими публікаціями в своєму Instagram. Нещодавно пара розлучилася, а стан Саші після розриву дуже турбує шанувальників.

Нещодавно у своєму мікроблозі Еллерт виклав кумедний кадр, яким спантеличив і навіть стривожив деяких фоловерів. На знімку Олександр в білосніжній сорочці з переляканим обличчям визирає через чорні штори. Виглядає він при цьому забавно, але деякі фанати стурбовані.

У коментарях почали бурхливо обговорювати знімок коміка: "Саша, ну вистачить хандрити! Міняй вже чорні кольори на кольорові! В тобі і у тебе є все для того, щоб бути щасливим. Минуле залишай в минулому", "Куди ви пропали? Без вас в Instagram нудно", "Харизматичний, несамовито привабливий Еллерт", "Якщо ваш стан характеризується як алертність, то ми за Вас раді", "Останнім часом фотки в ч/б тонах. А раніше всі були кольорові, яскраві, життєрадісні".

Нагадаємо, Мішиної після розставання з Еллертом знадобилася термінова допомога лікаря: приїжджав прямо на зйомки.

Як повідомляла Politeka, Еллерт, що залишився без Мішиної, затаїв образу на Андрія Рибака: "Трохи менше стало друзів".

Також Politeka писала, що Еллерт зайнявся виправленням недоліків зовнішності після розставання з Мішиною: "Я як пес".