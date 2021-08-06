Известный юморист и бывший парень актрисы Ксении Мишиной Александр Эллерт озадачил фанатов новым фото

Как сообщает Politeka.net, известный комик Александр Эллерт, который после победы в "Холостячке" долгое время был вместе с актрисой Ксенией Мишиной, часто радует фанатов яркими публикациями в своем Instagram. Недавно пара рассталась, а состояние Саши после разрыва очень тревожит поклонников.

Недавно в своем микроблоге Эллерт выложил забавный кадр, которым озадачил и даже встревожил некоторых фолловеров. На снимке Александр в белоснежной рубашке с перепуганным лицом выглядывает через черные шторы. Выглядит он при этом забавно, но некоторые фанаты обеспокоены.

В комментариях начали бурно обсуждать снимок комика: "Саша, ну хватит хандрить! Меняй уже черные цвета на цветные! В тебе и у тебя есть все, для того чтобы быть счастливым. Прошлое оставляй в прошлом", "Куда вы пропали? Без вас в инстаграме скучно", "Харизматичный, неистово притягательный Эллерт", "Если Ваше состояние характеризуется как алертность, то мы за Вас рады", "В последнее время фотки в ч/б тонах. А раньше все были цветные, яркие, жизнерадостные".

Напомним, Мишиной после расставания с Эллертом понадобилась срочная помощь врача: приезжал прямо на съемки.

Как сообщала Politeka, Эллерт, оставшийся без Мишиной, затаил обиду на Андрея Рыбака: "Чуть меньше стало друзей".

Также Politeka писала, что Эллерт занялся исправлением недостатков внешности после расставания с Мишиной: "Я как пес".