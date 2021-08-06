Известный юморист Александр Эллерт продолжает привлекать внимание к своей дружбе с Андреем Рыбаком

В этот раз Андрей Рыбак решил порадовать позитивным кадром с Эллертом, который был сделан во время их игр в приставку. Причем, как известно, мужчины часто собираются вместе и проводят время за посиделками.

Несмотря на то, что Рыбак и Эллерт были соперниками на «Холостячке», это не помешало им сохранить свое общение. Андрей высказался по этому поводу:

«Сколько у вас друзей? В детстве я думал, что чем больше, тем лучше! Стать другом детстве было вообще проще простого! Просто дай буцнуть мяч или поиграть в тетрис!

В школе достаточно было дать списать домашку или грубым голосом сказать «я» на перекличке, чтоб учитель не спалил что друг прогуливает! В универе, в принципе, работало всё то же, что и в школе! Но ещё можно было просто побухать и покурить вместе!» - пишет Андрей.

Он добавил, что у него тогда было много людей, которых он считал друзьями, однако по факту в этом списке осталось лишь несколько.

Эллерт поспешил отреагировать и оставил забавный комментарий:

«Ты меня тут выиграл 6:1… поэтому у тебя чуть меньше стало друзей😈».

Напомним, Ксения и Александр расстались совсем недавно, поэтому мужчина старается всячески привлечь внимание к другим аспектам своей жизни.

«Мы больше не пара, это мое окончательное решение», - заявила звезда.

Ксения Мишина призналась, что по описанию ее прошедшего года могли бы снять драму. По словам актрисы, она слишком долго работала со своими эмоциями, училась прощать, любить и принимать любовь. Но в один момент она поняла, что больше не может «предавать себя и своего сына».

Напомним, "Холостячка" Мишина после разрыва с Эллертом пококетничала на камеру в вышиванке: "Українська дівчинка".

Как сообщала Politeka, Эллерт, не дождавшись свадьбы с Мишиной, устроил беспредел на чужой: гульбенил до утра.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина после разрыва с Эллертом рассказала, как тяжело ей приходится: "Мне хочется сейчас...".