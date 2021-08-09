Шоумен и бывший возлюбленный актрисы Ксении Мишиной Александр Эллерт поделился эксклюзивными кадрами со дня рождения Андрея Рыбака

Как передает Politeka.net, в Инстаграм Эллерт опубликовал массу сторис, засветив на них многочисленных участников шоу «Холостячка». На праздник к Рыбаку помимо Эллерта пришел Евгений Ковтуненко и Алексей Тригубенко, который проиграл Эллерту в финале шоу.

Стоит отметить, что парни продолжают дружить даже после окончания проекта и, похоже, никакого соперничества между ними нет.

Во время праздника Эллерт решил устроить опрос у экс-участников «Холостячки» по поводу подарка на праздник. Ковтуненко заявил, что на день рождения нужно дарить минимум 100 долларов. Алексей Тригубенко также признался, что в среднем на день рождения дарит такую сумму.

«Девушкам можно больше дарить. Любимым», - добавил мужчина.

Отметим, что недавно Эллерт расстался с Ксенией Мишиной, с которой встречался после проекта «Холостячка». Причины расставания неизвестны широкой публике.

Напомним, что Эллерт встревожил внешним видом после расставания со звездной девушкой: "Саша, ну хватит хандрить".

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