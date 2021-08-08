Шоумен і колишній коханий актриси Ксенії Мішиної Олександр Еллерт показав надувну ляльку для дорослих
Після розриву з "Холостячкою" Еллерт почав публікувати в мережу все більше нових і інтригуючих фотографій і відеороликів.
Черговий цікавий кадр гуморист розмістив у себе в сторіс-Instagram, передає Politeka.net
Так, артист відвідав корпоратив і відразу видно, що Саша провів час на заході досить таки цікаво. Він відобразив, як у басейні плавала гумова жінка. По всій видимості учасники корпоративу влаштовували заплив на надувній ляльці.
"Все для водного поло", - йдеться в підписі.
Скуйовджена Алла Пугачова пройшлася по магазинах в зеленій "піжамі": "оцініть look"
Вірна супутниця Ектора Хіменес-Браво знайшла нове кохання: "Даремно час не втрачає"
Знаменита актриса пішла з життя за 13 днів до свого ювілею: колеги повідомили про втрату
Величезний крокодил сплив на українському курорті, фото: є жертва
66-річний чоловік найбагатшої співачки України вразив друга Тіни Кароль: "Виглядає краще, ніж я в 36"
Нагадаємо, що минулого місяця автор-сценарист Кварталу 95 Олександр Еллерт і українська актриса Ксенія Мішина припинили свої стосунки.
Що саме спровокувало розрив-невідомо, проте після розставання Еллерт видалив рядок в якій вказував, що він у відносинах з Мішиною.
Нагадавши, Мішиної після розставання з Еллертом знадобилася термінова допомога лікаря: приїжджав прямо на зйомки.
Як повідомляла Politeka, Еллерт, що залишився без Мішиної, затаїв образу на Андрія Рибака:"трохи менше стало друзів".
Також Politeka писала, що Еллерт зайнявся виправленням недоліків зовнішності після розставання з Мішиною:"я як пес".