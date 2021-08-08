Шоумен и бывший возлюбленный актрисы Ксении Мишиной Александр Эллерт показал надувную куклу для взрослых развлечений

После разрыва с «Холостячкой» Эллерт начал публиковать в сеть все больше новых и интригующих фотографий и видеороликов.

Очередной интересный кадр юморист разместил у себя в сторис- Instagram, передает Politeka.net

Так, артист посетил корпоратив и сразу видно, что Саша провел время на мероприятии довольно таки интересно. Он запечатлел, как в бассейне плавала резиновая женщина. По всей видимости участники корпоратива устраивали заплыв на надувной кукле.

«Всё для водного поло», - говорится в подписи.

Напомним, что в прошлом месяце автор-сценарист Квартала 95 Александр Эллерт и украинская актриса Ксения Мишина прекратили свои отношения.

Что именно спровоцировало разрыв – неизвестно, однако после расставания Эллерт удалил строчку в которой указывал, что он в отношениях с Мишиной.

Напомним, Мишиной после расставания с Эллертом понадобилась срочная помощь врача: приезжал прямо на съемки.

Как сообщала Politeka, Эллерт, оставшийся без Мишиной, затаил обиду на Андрея Рыбака: "Чуть меньше стало друзей".

Также Politeka писала, что Эллерт занялся исправлением недостатков внешности после расставания с Мишиной: "Я как пес".