Шоумен и бывший возлюбленный актрисы Ксении Мишиной Александр Эллерт показал надувную куклу для взрослых развлечений
После разрыва с «Холостячкой» Эллерт начал публиковать в сеть все больше новых и интригующих фотографий и видеороликов.
Очередной интересный кадр юморист разместил у себя в сторис- Instagram, передает Politeka.net
Так, артист посетил корпоратив и сразу видно, что Саша провел время на мероприятии довольно таки интересно. Он запечатлел, как в бассейне плавала резиновая женщина. По всей видимости участники корпоратива устраивали заплыв на надувной кукле.
«Всё для водного поло», - говорится в подписи.
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Напомним, что в прошлом месяце автор-сценарист Квартала 95 Александр Эллерт и украинская актриса Ксения Мишина прекратили свои отношения.
Что именно спровоцировало разрыв – неизвестно, однако после расставания Эллерт удалил строчку в которой указывал, что он в отношениях с Мишиной.
Напомним, Мишиной после расставания с Эллертом понадобилась срочная помощь врача: приезжал прямо на съемки.
Как сообщала Politeka, Эллерт, оставшийся без Мишиной, затаил обиду на Андрея Рыбака: "Чуть меньше стало друзей".
Также Politeka писала, что Эллерт занялся исправлением недостатков внешности после расставания с Мишиной: "Я как пес".