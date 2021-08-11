Бывший возлюбленный «Холостячки» Ксении Мишиной Александр Эллерт удивил своим смелым поступком

Как передает Politeka.net, соответствующими кадрами 34-летний сценарист студии «Квартал 95» поделился на своей странице в Инстаграм.

Как известно, Александр очень боится высоты, в чем сам признавался.

«Неистово боюсь высоты! Я терял сознание в парке развлечений Universal Studios в Сингапуре, куда мы поехали с моим другом. Он думал, что там мы сможем побороть мой страх на одной из топовых каруселей: сиденье прикреплено к рейсе, которая над тобой, а ноги свободно болтаются. Мы поехали – и три минуты я кувыркался там без сознания. Пару раз приходил в себя, видел масштаб трагедии – и опять вырубался» - рассказывал он ранее.

Но, вероятно, эта фобия уже в прошлом. Так, как на новых фото Эллерт похвастался прыжком с парашютом. И, стоит отметить, на снимках он выглядит весьма довольным.

«А говорил, что никогда», «Ох, поздравляю, видно, что совсем не страшно», «Саша ты супер, герой респект и уважуха», «Боялся же высоты?)», «Круто умница», «Ну что, Вы теперь с адреналином на Ты?», «А говорил что не прыгнешь никогда», «Молодец! Вперед к очередным победам», «Жестко. Как вы перебороли свой страх?» - пишут в комментариях.

Напомним, Эллерт и Рыбак из «Холостячки» показали, как развлекаются в одних плавках: «Круто, когда…»

Как сообщала Politeka, Мишина выдала правду, почему заговорила на украинском после разрыва с Эллертом: "Пожалуйста, потерпите..."

Также Politeka писала, что Эллерт не смог совладать с эмоциями после откровений Мишиной об одиночестве: "Любовь точно не прошла"