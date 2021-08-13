Відома українська актриса Ксенія Мішина добре проводить час на зйомках нового сезону "Україна має талант"

Нещодавно почалися зйомки чергового сезону творчого шоу"Україна має талант". Відразу ж після старту стали відомі особистості суддів, які будуть в цьому сезоні. Вибір припав на шоумена Сергія Притулу, актрису Ксенію Мішину і хореографа Євгена Кота, який раніше переміг разом з Ксенією на проекті «Танці з зврками».

Зараз всі активно задіяні в зйомках, тому в соціальних мережах з'являється все більше кадрів з артистами, які працюють за суддівськими кріслами. Не обходиться без кумедних моментів і кокетливих зауважень, адже всі знаменитості звикли бути в центрі уваги.

"Давно не було рубрики... Привіт кіт! Привіт Притула " - каже Мішина і посміхається у відео.

Присанившись, Сергій відразу відповів: "Добрий день, а чого ж ти не кажеш, щоб я спину вирівняв? Люди подумають щось я якийсь ... сиджу тут згорбився".

"Та красивий ти, красивий! Ось, кіт теж красивий, дуже".

Євген засміявся і відповів: «А ти думала я засмутився від того, що тільки Сергій сьогодні красивий?». Схоже, нові колеги по шоу вже відмінно спрацювалися і тепер будуть ділитися кадрами кожен день на зйомках.

Як вже стало відомо, на кожному кастингу у складі зіркового журі буде також з'являтися і четвертий суддя в якості запрошеної зірки. Зірки причому самі розповідають про свої нові ролі і показують в Instagram новини про це.

На попередніх кастингах запрошеними зірковими суддями стали Лілія Подкопаєва, Маша Єфросиніна, а в новому кастингу до них приєдналася народна артистка України Руслана Лижичко.

Раніше Politeka писала, що переможець "Танців з зірками" і новий суддя "Україна має талант" розповів, що діється на шоу: "це не легко".

Нагадаємо, що Притула здивував знімком з Єфросиніною на зйомках "Україна має талант": "треба доточити шпагат".

A ще Politeka повідомляла, що Єфросиніна в пориві почуттів розпустила руки поруч з Женею Котом: "ви собі не уявляєте...".