Известная украинская актриса Ксения Мишина хорошо проводит время на съемках нового сезона "Україна має талант"

Недавно начались съемки очередного сезона творческого шоу "Україна має талант". Сразу же после старта стали известны личности судей, которые будут в этом сезоне. Выбор пал на шоумена Сергея Притулу, актрису Ксению Мишину и хореографа Евгения Кота, который ранее победил вместе с Ксенией на проекте «Танці з зврками».

Сейчас все активно задействованы в съемках, поэтому в социальных сетях появляется все больше кадров с артистами, работающих за судейскими креслами. Не обходится без забавных моментов и кокетливых замечаний, ведь все знаменитости привыкли быть в центре внимания.

«Давно не было рубрики… Привет Кот! Привет Притула» - говорит Мишина и улыбается в видео.

Приосанившись, Сергей сразу ответил: «Добрый день, а чего же ты не говоришь, чтоб я спину выровнял? Люди подумают что-то я какой-то… Сижу тут сгорбился».

«Та красивый ты, красивый! Вот, Кот тоже красивый, очень».

Евгений засмеялся и ответил: «А ты думала я расстроился от того, что только Сергей сегодня красивый?». Похоже, новые коллеги по шоу уже отлично сработались и теперь будут делиться кадрами каждый день на съемках.

Как уже стало известно, на каждом кастинге в составе звездного жюри будет также появляться и четвертый судья в качестве приглашенной звезды. Звезды причем сами рассказывают о своих новых ролях и показывают в Инстаграм новости об этом.

На предыдущих кастингах приглашенными звездными судьями стали Лилия Подкопаева, Маша Ефросинина, а в новом кастинге к ним присоединилась народная артистка Украины Руслана Лыжичко.

Ранее Politeka писала, что победитель "Танцев со звездами" и новый судья "Україна має талант" рассказал, что творится на шоу: "Это не легко".

Напомним, что Притула удивил снимком с Ефросининой на съемках "Україна має талант": "надо доточить шпагат".

A еще Politeka сообщала, что Ефросинина в порыве чувств распустила руки рядом с Женей Котом: "вы себе не представляете...".