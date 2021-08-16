Актриса и экс-"Холостячка" Ксения Мишина появилась на красной дорожке в эффектном наряде

Главная героиня первого сезона шоу «Холостячка», которая недавно рассталась с Александром Эллертом и победителем проекта, поделилась впечатляющими кадрами. Поскольку артистка активно ведет Инстаграм, она выложила в сеть множество снимков с важного мероприятия.

Так, после того, как Ксения объявила о своем появлении на красной дорожке, она показала много интересных кадров. Дело в том, что Мишина стала гостьей открытия 12-го Одесского международного кинофестиваля. На красной дорожке 32-летняя Мишина появилась в компании звездного коллеги, 30-летнего актера Артемия Егорова.

Также Мишина показала свой образ для торжественной церемонии. Звезда позировала в белоснежном платье с асимметричной юбкой и черных босоножках. Егоров выбрал классический смокинг с бабочкой.

После официальной части Ксения показала много кадров рядом с близкими и поделилась впечатлениями.

«Кум заценил» - в шутку написала артистка под одним из совместных кадров.

Ранее Politeka писала, что продюсеры рассекретили имя четвертого судьи в новом сезоне "Україна має талант": "Рады видеть?".

Напомним, что дочь Эллерта жестко высказалась о возможном примирении папы с" холостячкой "Мишиной:" очень смешно!".

A еще Politeka сообщала, что дочь Сергея Притулы сделала ему необычную татуировку, в сети фурор: "ты еще легко отделался".