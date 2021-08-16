Актриса и экс-"Холостячка" Ксения Мишина появилась на красной дорожке в эффектном наряде
Главная героиня первого сезона шоу «Холостячка», которая недавно рассталась с Александром Эллертом и победителем проекта, поделилась впечатляющими кадрами. Поскольку артистка активно ведет Инстаграм, она выложила в сеть множество снимков с важного мероприятия.
Так, после того, как Ксения объявила о своем появлении на красной дорожке, она показала много интересных кадров. Дело в том, что Мишина стала гостьей открытия 12-го Одесского международного кинофестиваля. На красной дорожке 32-летняя Мишина появилась в компании звездного коллеги, 30-летнего актера Артемия Егорова.
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Также Мишина показала свой образ для торжественной церемонии. Звезда позировала в белоснежном платье с асимметричной юбкой и черных босоножках. Егоров выбрал классический смокинг с бабочкой.
После официальной части Ксения показала много кадров рядом с близкими и поделилась впечатлениями.
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