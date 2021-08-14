Переможець "Холостячки" Олександр Еллерт після розставання з Ксенією Мішиною розповів про цікаву тенденцію, яку помітив у своєму житті

Як відомо, нещодавно популярна українська актриса Мішина оголосила про те, що розлучилася з Еллертом, якого вона раніше вибрала в якості свого обранця на проекті «Холостячка». З тих пір кожен з них повністю зосередився на своєму житті. І якщо Мішина, судячи з Instagram, з головою пішла в роботу над новими проектами, то Еллерт став більше часу проводити з дочкою і друзями.

Як пише Politeka.net, у новому пості автор-сценарист студії "Квартал 95" показав, як відпочиває на природі.

На фото можна побачити, що Еллерт відправився в сплав по річці. Пейзаж в блакитних і зелених тонах виглядає дуже мальовничо. При цьому Олександр згадав, що в минулому серпні вже займався подібним.

"...якась тенденція спостерігається ... раз на рік, в одні дати серпня ... я гребу. В минулому з @rybak_sydney у цьому з @evsholomiy і @ybc.kharkiv Так як сьогодні було 18км і рук трохи не відчуваю, то пост може закінчитися в любу", - з гумором написав Еллерт, несподівано обірвавши свій пост.

Шанувальники тут же відреагували на публікацію.

"Красивий і розумний Еллерт", "вільного вам плавання, Олександре", "ви відчуваєте, Олександр, яка у Вас інтелігентна аудиторія?", "Бажаємо вам там знайти свою русалку", "став холостяком, життя б'є ключем", - пишуть люди.

Нагадаємо, дочка Еллерта жорстко висловилася про можливе примирення тата з "холостячкою" Мішиною.

Як повідомляла Politeka, Еллерт ошелешив вчинком після розставання з Мішиною.

Також Politeka писала, що Еллерт і рибалка з «Холостячки» показали, як розважаються в одних плавках.