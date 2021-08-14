Победитель «Холостячки» Александр Эллерт после расставания с Ксенией Мишиной рассказал о любопытной тенденции, которую заметил в своей жизни

Как известно, недавно популярная украинская актриса Мишина объявила о том, что рассталась с Эллертом, которого она ранее выбрала в качестве своего избранника на проекте «Холостячка». С тех пор каждый из них полностью сосредоточился на своей жизни. И если Мишина, судя по Инстаграму, с головой ушла в работу над новыми проектами, то Эллерт стал больше времени проводить с дочерью и друзьями.

Как пишет Politeka.net, в новом посте автор-сценарист студии «Квартал 95» показал, как отдыхает на природе.

На фото можно увидеть, что Эллерт отправился в сплав по реке. Пейзаж в голубых и зеленых тонах выглядит очень живописно. При этом Александр вспомнил, что в прошлом августе уже занимался подобным.

«…некая тенденция наблюдается… раз в год, в одни даты августа… я гребу. В прошлом с @rybak_sydney в этом с @evsholomiy и @ybc.kharkiv Так как сегодня было 18км и рук немного не чувствую, то пост может закончиться в любу», - с юмором написал Эллерт, неожиданно оборвав свой пост.

Поклонники тут же отреагировали на публикацию.

«Красивый и умный Эллерт», «Свободного вам плаванья, Александр», «Вы чувствуете, Александр, какая у Вас интеллигентная аудитория?», «Желаем вам там найти свою русалку», «Стал холостяком, жизнь бьет ключом», - пишут люди.

Напомним, дочь Эллерта жестко высказалась о возможном примирении папы с "холостячкой" Мишиной.

Как сообщала Politeka, Эллерт ошарашил поступком после расставания с Мишиной.

Также Politeka писала, что Эллерт и Рыбак из «Холостячки» показали, как развлекаются в одних плавках.