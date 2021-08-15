Відомий шоумен і сценарист Олександр Еллерт відправився на природу зі своїми друзями

Як пише Politeka.net, після розставання з "Холостячкою" Ксенією Мішиною Еллерт проводить багато часу з друзями. Він відвідує вечірки, дні народження і їздить в подорожі, демонструючи відмінний настрій.

Цього разу він відправився в ліс, де пізніше хлопці сплавлялися по річці. У процесі сплаву з Еллертом і його напарником по човну трапилася біда. Хлопці перекинулися і змушені були знову забиратися на човен. Як виявилося, причиною аварії стала змія, що пропливала поруч.

"Нас перевернула змія. Прям анаконда, 10 метрів", - підписав відео Еллерт.

Варто відзначити, що хлопці не сильно засмутилися через цю неприємність. Навпаки, вони весело реготали, поки намагалися врятувати своє становище.

Додамо, що хлопці зупинилися в лісі з наметами. Це видно на численних відео, які комік опублікував у себе в Instagram.

Нагадаємо, що Еллерт здивував вчинком після розставання з Мішиною: "А говорив, що ніколи".

А ще Politeka писала, що Еллерт після розриву відносин з коханою показав, чим займає руки: "став холостяком".

Також Politeka повідомляла, що дочка Еллерта жорстко висловилася про примирення батька з Мішиною: "дуже смішно!".