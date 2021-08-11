Колишній коханий "Холостячки" Ксенії Мішиної Олександр Еллерт здивував своїм сміливим вчинком

Як передає Politeka.net, відповідними кадрами 34-річний сценарист студії «Квартал 95» поділився на своїй сторінці в Instagram.

Як відомо, Олександр дуже боїться висоти, в чому сам зізнавався.

"Несамовито боюся висоти! Я втрачав свідомість в парку розваг Universal Studios в Сінгапурі, куди ми поїхали з моїм другом. Він думав, що там ми зможемо побороти мій страх на одній з топових каруселей: сидіння прикріплено до рейсі, яка над тобою, а ноги вільно бовтаються. Ми поїхали-і три хвилини я перекидався там без свідомості. Пару раз приходив до тями, бачив масштаб трагедії - і знову вирубувався» - розповідав він раніше.

Але, ймовірно, ця фобія вже в минулому. Так, як на нових фото Еллерт похвалився стрибком з парашутом. І, варто відзначити, на знімках він виглядає досить задоволеним.

"А говорив, що ніколи", "Ох, вітаю, видно, що зовсім не страшно«,» Саша ти супер, герой респект і поважуха", "боявся ж висоти?)", "Круто молодець", "Ну що, Ви тепер з адреналіном на ти?", "А говорив що не стрибнеш ніколи", "молодець! Вперед до чергових перемог", "жорстко. Як ви перебороли свій страх?"- пишуть в коментарях.

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