Известный шоумен и сценарист Александр Эллерт отправился на природу со своими друзьями

Как пишет Politeka.net, после расставания с «холостячкой» Ксенией Мишиной Эллерт проводит много времени с друзьями. Он посещает вечеринки, дни рождения и ездит в путешествия, демонстрируя отменное настроение.

В этот раз он отправился в лес, где позже парни сплавлялись по реке. В процессе сплава с Эллертом и его напарником по лодке приключилась беда. Парни перевернулись и вынуждены были вновь забираться на лодку. Как оказалось, причиной аварии стала змея, проплывающая рядом.

«Нас перевернула змея. Прям анаконда, 10 метров», - подписал видео Эллерт.

Стоит отметить, что парни не сильно расстроились из-за этой неприятности. Наоборот, они весело хохотали, пока пытались спасти свое положение.

Добавим, что парни остановились в лесу с палатками. Это видно на многочисленных видео, которые комик опубликовал у себя в Инстаграм.

Напомним, что Эллерт удивил поступком после расставания с Мишиной: «А говорил, что никогда».

А еще Politeka писала, что Эллерт после разрыва отношений с возлюбленной показал, чем занимает руки: "Стал холостяком".

Также Politeka сообщала, что дочь Эллерта жестко высказалась о примирении отца с Мишиной: "Очень смешно!".