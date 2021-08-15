Известный шоумен и сценарист Александр Эллерт отправился на природу со своими друзьями
Как пишет Politeka.net, после расставания с «холостячкой» Ксенией Мишиной Эллерт проводит много времени с друзьями. Он посещает вечеринки, дни рождения и ездит в путешествия, демонстрируя отменное настроение.
В этот раз он отправился в лес, где позже парни сплавлялись по реке. В процессе сплава с Эллертом и его напарником по лодке приключилась беда. Парни перевернулись и вынуждены были вновь забираться на лодку. Как оказалось, причиной аварии стала змея, проплывающая рядом.
«Нас перевернула змея. Прям анаконда, 10 метров», - подписал видео Эллерт.
Стоит отметить, что парни не сильно расстроились из-за этой неприятности. Наоборот, они весело хохотали, пока пытались спасти свое положение.
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Эллерт ошарашил поступком после расставания с Мишиной: «А говорил, что никогда»
Добавим, что парни остановились в лесу с палатками. Это видно на многочисленных видео, которые комик опубликовал у себя в Инстаграм.
Напомним, что Эллерт удивил поступком после расставания с Мишиной: «А говорил, что никогда».
А еще Politeka писала, что Эллерт после разрыва отношений с возлюбленной показал, чем занимает руки: "Стал холостяком".
Также Politeka сообщала, что дочь Эллерта жестко высказалась о примирении отца с Мишиной: "Очень смешно!".