Актриса й екс-"Холостячка" Ксенія Мішина продовжує ділитися з публікою цікавими кадрами зі зйомок шоу "Україна має талант"

Як відомо, 31-річна актриса, яка нещодавно розлучилася з переможцем "Холостячки" Олександром Елеретом, знайшла розраду в роботі - зірка стала однією з суддів популярного проекту разом з Сергієм Притулою і Женею Котом. Ксенія регулярно показує у себе в Instagram, як проходять зйомки "Україна має талант", прем'єра якого очікується цієї осені.

У своїх нових "сторіз" Мішина продемонструвала черговий яскравий образ, а також підняла завісу, що українцям чекати від одного з випусків, передає Politeka.net.

Актриса примірила міні-сукню смарагдового відтінку, підкресливши лук великими сережками. Спочатку, вона хотіла надіти масивні сережки-кільця, але через мікрофон довелося від них відмовитися. В результаті вибір припав на ще більш оригінальну прикрасу.

"Все-таки нам не вдалося надіти ті сережки... і у мене ось такі, зміючки, сьогодні", - хвалилася Ксенія.

Також дівчина засвітила фрагмент своїх танців з ведучим "Холостяка" Григорієм Решетником. Залишивши суддівське крісло, Мішина вийшла на сцену, потрусивши "булочками" перед носом одруженого шоумена.

"Ось така вечірка на "Україна має талант", - колишній фаворит Мішиної на "Холостячці" Андрій Шатирко був присутній на зйомках і все записав.

"Подивіться, які ідеальні танцюристи... Просто кращі танцюристи року", - іронізував Шатирко, дивлячись, як танцюють Ксенія з Григорієм.

Раніше Politeka писала, що продюсери розсекретили ім'я четвертого судді в новому сезоні "Україна має талант": "раді бачити?".

Нагадаємо, що дочка Еллерта жорстко висловилася про можливе примирення тата з "холостячкою" Мішиною: "дуже смішно!".

A ще Politeka повідомляла, що дочка Сергія Притули зробила йому незвичайне татуювання, в мережі фурор:"ти ще легко відбувся".