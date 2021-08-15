Актриса и экс-"Холостячка" Ксения Мишина продолжает делиться с публикой любопытными кадрами со съемок шоу "Україна має талант"

Как известно, 31-летняя актриса, которая недавно рассталась с победителем "Холостячки" Александром Эллеретом, нашла утешение в работе - звезда стала одной из судей популярного проекта вместе с Сергеем Притулой и Женей Котом. Ксения регулярно показывает у себя в Инстаграм, как проходят съемки "Україна має талант", премьера которого ожидается этой осенью.

В своих новых "сториз" Мишина продемонстрировала очередной яркий образ, а также приподняла завесу, что украинцам ожидать от одного из выпусков, передает Politeka.net.

Актриса примерила мини-платье изумрудного оттенка, подчеркнув лук большими серьгами. Изначально, она хотела надеть массивные серьги-кольца, но из-за микрофона пришлось от них отказаться. В итоге выбор пал на еще более оригинальное украшение.

"Все-таки нам не удалось надеть те сережки... и у меня вот такие, змеючки, сегодня", - хвастнула Ксения.

Также девушка засветила фрагмент своих танцев с ведущим "Холостяка" Григорием Решетником. Оставив судейское кресло, Мишина вышла на сцену, потрусив "булочками" перед носом женатого шоумена.

"Вот такая вечеринка на "Україна має талант", - бывший фаворит Мишиной на "Холостячке" Андрей Шатырко, присутствовавший на съемках все записал.

"Посмотрите, какие идеальные танцоры... Просто лучшие танцоры года", - иронизировал Шатырко, глядя, как танцуют Ксения с Григорием.

Ранее Politeka писала, что продюсеры рассекретили имя четвертого судьи в новом сезоне "Україна має талант": "Рады видеть?".

Напомним, что дочь Эллерта жестко высказалась о возможном примирении папы с" холостячкой "Мишиной:" очень смешно!".

A еще Politeka сообщала, что дочь Сергея Притулы сделала ему необычную татуировку, в сети фурор: "ты еще легко отделался".