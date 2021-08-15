Актриса и экс-"Холостячка" Ксения Мишина продолжает делиться с публикой любопытными кадрами со съемок шоу "Україна має талант"
Как известно, 31-летняя актриса, которая недавно рассталась с победителем "Холостячки" Александром Эллеретом, нашла утешение в работе - звезда стала одной из судей популярного проекта вместе с Сергеем Притулой и Женей Котом. Ксения регулярно показывает у себя в Инстаграм, как проходят съемки "Україна має талант", премьера которого ожидается этой осенью.
В своих новых "сториз" Мишина продемонстрировала очередной яркий образ, а также приподняла завесу, что украинцам ожидать от одного из выпусков, передает Politeka.net.
Актриса примерила мини-платье изумрудного оттенка, подчеркнув лук большими серьгами. Изначально, она хотела надеть массивные серьги-кольца, но из-за микрофона пришлось от них отказаться. В итоге выбор пал на еще более оригинальное украшение.
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"Все-таки нам не удалось надеть те сережки... и у меня вот такие, змеючки, сегодня", - хвастнула Ксения.
Также девушка засветила фрагмент своих танцев с ведущим "Холостяка" Григорием Решетником. Оставив судейское кресло, Мишина вышла на сцену, потрусив "булочками" перед носом женатого шоумена.
"Вот такая вечеринка на "Україна має талант", - бывший фаворит Мишиной на "Холостячке" Андрей Шатырко, присутствовавший на съемках все записал.
"Посмотрите, какие идеальные танцоры... Просто лучшие танцоры года", - иронизировал Шатырко, глядя, как танцуют Ксения с Григорием.
Ранее Politeka писала, что продюсеры рассекретили имя четвертого судьи в новом сезоне "Україна має талант": "Рады видеть?".
Напомним, что дочь Эллерта жестко высказалась о возможном примирении папы с" холостячкой "Мишиной:" очень смешно!".
A еще Politeka сообщала, что дочь Сергея Притулы сделала ему необычную татуировку, в сети фурор: "ты еще легко отделался".