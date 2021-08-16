Певица Оля Полякова восхитила эффектным видом на Оесском кинофестивале
Как передает Politeka.net кадрами с мероприятия артистка поделилась на своей странице в Инстаграм.
На красной дорожке Полякова блистала с продюсером Михаилом Ясинским.
«Горжусь нашим кинематографом и развитием украинского кино! Такое красивое событие мотивирует талантливых режиссеров воплощать шикарные проекты в реальность! ❤ Уже в понедельник на Кинорынке в рамках ОМКФ совместно с FILM.UA Group мы представим фильм "Зірки за обміном", в котором мы с Михаилом являемся сопродюсерами, и объявим дату премьеры, когда комедия выйдет на экраны», - написала певица.
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Полякова произвела настоящий фурор своим видом.
«Даже помолодела», «Хороша чертовка», «Чудо, как хороша наша Оля», «Оля Вы сногсшибательны!! Элегантная, шикарна», «Такая красивая», «Великолепна», - пишут в комментариях.
Напомним, Полякова заставила Данилко стонать от удовольствия, Каменских тоже в деле.
А еще Politeka писала, что Полякова включила шальную императрицу, покрутив ягодицами перед Винником и Дзидзьо.
Также Politeka сообщала, что опухшая Полякова поразила видом без косметики, Королеву ночи не узнать.