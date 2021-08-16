Певица Оля Полякова восхитила эффектным видом на Оесском кинофестивале

Как передает Politeka.net кадрами с мероприятия артистка поделилась на своей странице в Инстаграм.

На красной дорожке Полякова блистала с продюсером Михаилом Ясинским.

«Горжусь нашим кинематографом и развитием украинского кино! Такое красивое событие мотивирует талантливых режиссеров воплощать шикарные проекты в реальность! ❤ Уже в понедельник на Кинорынке в рамках ОМКФ совместно с FILM.UA Group мы представим фильм "Зірки за обміном", в котором мы с Михаилом являемся сопродюсерами, и объявим дату премьеры, когда комедия выйдет на экраны», - написала певица.

Полякова произвела настоящий фурор своим видом.

«Даже помолодела», «Хороша чертовка», «Чудо, как хороша наша Оля», «Оля Вы сногсшибательны!! Элегантная, шикарна», «Такая красивая», «Великолепна», - пишут в комментариях.

Напомним, Полякова заставила Данилко стонать от удовольствия, Каменских тоже в деле.

А еще Politeka писала, что Полякова включила шальную императрицу, покрутив ягодицами перед Винником и Дзидзьо.

Также Politeka сообщала, что опухшая Полякова поразила видом без косметики, Королеву ночи не узнать.