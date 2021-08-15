Украинские звезды посетили Одесский международный кинофестиваль

С 14 по 21 августа в Одессе идет международный кинофестиваль, приуроченный к 30-летию Независимости Украины, пишет Politeka.net.

По красной дорожке прошлись звезды украинского и зарубежного шоу-бизнеса. В частности, мероприятие посетила певица Оля Полякова. Звезда была в роскошном платье от украинского дизайнера Андре Тана. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

"Дорогие мои! Я вам стримлю прямо с Одесского кинофестиваля", - поделилась артистка.

Также на фестивале засветились журналистка Янина Соколова, певец Иван Дорн, травести-дива Монро, актриса Ольга Сумская с дочкой, прима-балерина Екатерина Кухар и многие другие.

Публикация в сети собрала более 3000 лайков и много комментариев. Гости мероприятия вызвали разную реакцию в Сети.

"Яночка молодчинка!!!!! 🙏🇺🇦👍", "Кухар,самая красивая.👏👏🔥", "Странно! Это же кинофестиваль, а кинозвезда только Сумская!", "Кинофестиваль? А где же киноактеры?", "Как по мне ... Поляковой стрелки не к лицу", "Кто все эти люди???? Полякова зирочка ✨🌟⚡", "Фу вульгарщина😢", "Где маски? Какого фига в магазинах не обслуживают без маски, а кагал такой собирают!", "Всех подряд позвали ! Кого нужно и не нужно!", - написали комментаторы.

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