Украинские знаменитости прошлись по красной дорожке в честь открытия Одесского международного кинофестиваля, в сети показали их образы

Как передает Politeka.net, недавно прошла церемония открытия Одесского международного кинофестиваля. Украинские знаменитости вышли на красную дорожку и представли в разных ярких образах.

На этот раз на странице "Зірковий шлях" в Инстаграм показали образы знаменистей, среди которых: Екатерина Кухар с Александром Стояновым, Ксения Мишина с Артемиев Егоровым, Катя Сильченко, Ангелина и Анна Завальские, Яна Шемаева (Jerry Heil) с Тарасом Голубковым, Монро, Ольга Полякова и Рамина Экхакзай с Евгением Прониным.

Среди пользователей сети разразился спор, у кого же лучше образ у Ксении Мишиной или певицы Ольги Поляковой.

Стоит отметить, что на Ольге платье от известного украинского дизайнера Андре Тана.

Большинство поклонников выбрали именно образ Ольги Поляковой: "Полякова самая красивая", "Монро и Оля Полякова тут понравились больше всего", "Наконец-то Полякова надела нормальное платье", "Хоть где-то Полякова нормально прилично выглядит".

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