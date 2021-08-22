Популярна співачка Оля Полякова виступила на святковому концерті перед Днем Незалежності України

Як передає Politeka.net, Ольга Полякова є відомою українською артисткою. Вона засвітилася на телебаченні ще в 2000-му році, коли співачка анонсувала перший альбом. Також, варто відзначити, що Ольга проявила себе як ведуча і актриса. Дівчина активно веде соціальні мережі і показує шанувальникам моменти з життя.

Цього разу артистка поділилася новими відео в сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Ольга виступає на концерті на Національному Сорочинському ярмарку, який проводився в селі Великі Сорочинці. Як відомо, ярмарок проходив з 17 по 22 серпня, де виступали також Олег Кензов і Сергій Міхалок "Ляпіс 98".

Співачка вбралася в світловідбиваючий боді яскравого блакитного кольору з фіолетовою і синьою вишивками. Також на ній накидка з фіолетовими кулями, Ольга додала до свого образу срібну корону.

Артистка заспівала багато пісень зі свого репертуару, серед них були: "Королева ночи" і "Лед тронулся".

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