Украинская певица Оля Полякова показала, чем в свободное время занимается ее младшая дочка Алиса
Как пишет Politeka.net, в Инстаграм звезды появилась серия сторис, на которых она с дочкой идет обследовать лисью нору. На видео видно, что 9-летняя Алиса нашла свежую нору, которую выкопало дикое животное. Она решила показать находку матери. При этом в руках у девочки красовался лук со стрелой.
«Расскажи, что ты нашла?», - обратилась Полякова к дочке.
«Это лисья нора», - ответила она
«Круто. Свежая что ли? Ух ты! Реально рыли. Ой, смотри это лисичкины следы», - восхищенно проговорила мать.
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Дальше звезда принялась заглядывать в нору, а Алиса и вовсе хотела попробовать в нее залезть. После того, как красотки вдоволь насмотрелись на дикую природу они решили покинуть место, чтобы не спугнуть дикого зверя.
Как известно, Полякова много времени проводит со своими детьми, занимаясь весьма необычными занятиями. Например, во время карантина она привлекала младшую дочку сниматься в блоге.
Напомним, что Полякова резко обратилась к украинцам: "продюсер сказал мне...".
Как сообщала Politeka, Полякова заинтересовала внешним видом рядом с известным продюсером: кадры.
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