Популярна українська співачка Оля Полякова показала в яскравому образі, чим займалася на Одеському кінофестивалі

Нещодавно зірка виставила в Instagram безліч кадрів, відзнятих на червоній доріжці і похвалилася дорогими діамантовими сережками, що подарував їй чоловік. Після цього артистка показала в сторі свій звичний сценічний образ і відзначилася зауваженням.

"Ви що думали, я ось це шалено приїхала на кінофестиваль, пити коктейлі і пропалювати життя? Ні звичайно. Я працювати приїхала! Працювати! Тим більше продюсер сказав мені, що ось паспорт не віддасть мені...» - жартівливо помітила Полякова в сторі.

У компанії продюсера Михайла Ясинського артистка з'явилася на червоній доріжці під час відкриття Одеського міжнародного кінофестивалю.

"Пишаюся нашим кінематографом і розвитком українського кіно! Така красива подія мотивує талановитих режисерів втілювати шикарні проекти в реальність! ❤️ Вже в понеділок ми представимо фільм" Зірки за обміном», в якому ми з Михайлом є співпродюсерами, і оголосимо дату прем'єри, коли комедія " - розповіла також Полякова в іншому посту.

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