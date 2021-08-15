Популярная украинская певица Оля Полякова показала в ярком образе, чем занималась на Одесском кинофестивале
Недавно звезда выставила в Инстаграм множество кадров, отснятых на красной дорожке и похвасталась дорогими бриллиантовыми серьгами, что подарил ей муж. После этого артистка показала в Стори свой привычный сценичный образ и отличилась замечанием.
«Вы что думали, я вот это безумно приехала на кинофестиваль, пить коктейли и прожигать жизнь? Нет конечно. Я работать приехала! Работать! Тем более продюсер сказал мне, что вот паспорт не отдаст мне…» - шутливо заметила Полякова в Стори.
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В компании продюсера Михаила Ясинского артистка появилась на красной дорожке во время открытия Одесского Международного Кинофестиваля.
«Горжусь нашим кинематографом и развитием украинского кино! Такое красивое событие мотивирует талантливых режиссеров воплощать шикарные проекты в реальность! ❤️ Уже в понедельник мы представим фильм "Зірки за обміном", в котором мы с Михаилом являемся сопродюсерами, и объявим дату премьеры, когда комедия» - рассказала также Полякова в другом посту.
Ранее Politeka писала, что Полякова бросила вызов украинцам, заинтриговав заявлением: "я уже готова вас...".
Напомним, что поцелуй Поляковой с запрещенным в Украине Киркоровым наделал шума в сети: "Фу...".
A еще Politeka сообщала, что Полякова в рваных мини-шортах устроила напряженную тренировку с гантелями: личные кадры.